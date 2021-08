Talibani võivad oodata kujuteldamatud rikkused

Nikkelsulfaadi tehas Austraalias. Sarnaseid ehitisi võib tulevikus näha kerkimas ka Afganistanis kui sealseid rikkalikke maardlaid hakatakse kasutusse võtma. Foto: Reuters/Scanpix

Talibani hiljutise võidukäiguga Afganistanis avaneb neil lisaks riigijuhtimisele võimaluse saada enda kätte maailma suurriikidega võrdväärsed rikkused.

Maailmas on hetkel suur väärtuslike mineraalide puudus, mis on jõudnud selleni, et paljud ettevõtted on olnud sunnitud tootmisi vähendama või teatud juhtudel suisa lõpetama kuni suudetakse taas varuda piisavalt toormaterjale. See on avaldanud mõju nii uute elektroonikaseadmete hindadele kui kättesaadavusele.

