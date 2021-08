Uued koroonapiirangud ei arvesta spordisündmustega

Esmaspäevast kehtima hakkavad piirangud on jätnud spordiürituste korraldajad segadusse, sest need ei pruugi arvestada sportimise eripärasid. Sportlased ei saa sissepääsu ootesabas enne võistlemist tundideviisi istuda ning maratonialade ekstra piiramine on keeruline.