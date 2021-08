Presidendi valimised: tõenäosus Karise äravalimiseks on tõusnud

Sotside liige Jevgeni Ossinovski (paremal) kutsus sotse üles Alar Karist toetama. Foto: Liis Treimann

Kui eile jäi Alar Karis presidendiks valimata, siis täna ees ootavate voorude osas on rohkem usku, et president saab valitud. Küsimus on, kas teises või kolmandas valimisvoorus.

Eile sai ainus presidendikandidaat Alar Karis esimeses valimisvoorus riigikogus 63 häält, mis tähendab, et tal jäi presidendiks saamisest puudu viis häält. Täna keskpäevase teise valimisvooru eel näitavad märgid, et päev tuleb Karise jaoks parem – väga tõenäoliselt on ta õhtuks uus Eesti president.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099