Sten Tamkivi: idufirmadest saavad juba lähiajal Eesti suurimad maksumaksjad

Investor Sten Tamkivi eelmisel nädalal toimunud Startup Day vestlusringis. Selle osalised nägid Eesti tehnoloogiasektorile suurt tulevikku süvatehnoloogiaettevõtetel, kes kasutaksid äris ära ülikoolide teadustööde tulemusi. Foto: Mana Kaasik

Senisel kursil jätkates tuleb ükssarvikutest idufirmasid juurde kui vihma oavarrest, sektor kasvab Eesti suurimaks maksumaksjaks ning hõivab kolmandiku majandusest, ennustab investor ja idufirmade ekspert Sten Tamkivi. "See on natuke nagu viiruse leviku prognoosimine pandeemia ajal, aga hetkel on meil pisut positiivsem viirus ehk tõsise Eesti tehnoloogiasektori sünd."

Idufirmad ja tehnoloogiasektor on väga orgaaniline ja kõige kiiremini kasvav osa Eesti majandusest ja nii peakski seda võtma, et nad saaksid tegutseda, kommenteeris Tamkivi. "Kui nende ärid õnnestuvad, on kõigil sellest kasu."

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099