Kultuuriminister Anneli Ott ärritas Heidy Purgat südamepõhjani

Riigikogu liige ja DJ Heidi Purga. Foto: Andras Kralla

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Heidy Purga ütles Äripäeva raadiosaates "Edukad naised", et kultuuriminister Anneli Ott poleks tohtinud endale lubada vaktsiinivastasust. "See ärritas mind südamepõhjani," tõdes ta.

"Alguses mõtlesin, et see on viga või kommunikatsioonihäire," meenutas Purga vaktsiiniskandaali puhkemist. Ta rõhutas, et valitsuses oli kokkulepe vaktsineerida kõik liikmed, mistõttu ei tohiks ükski minister olla teisel seisukohal. Purga lisas, et kulutuuriministril on eriti tähtis olla eeskujuks, sest see valdkond on koroonakriisis enim kannatanud.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099