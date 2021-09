Meretransport supleb kullas

Maailma suurim konteinerlaevade logistikafirma A.P. Moller-Maersk loodab sel aastal teenida 18 miljardit dollarit tegevuskasumit. Foto: MICHAEL KOOREN

Globaalne meretranspordi sektor teenib praegu viimase 13 aasta suurimat tulu. Buumiv nõudlus kaupade järele ja koroonakriisist põhjustaud tarneraskused on kaubaveo hindu aina kõrgemale kergitanud, kirjutab Bloomberg.

Laevadega veetakse umbes 80 protsenti kogu maailma kaupadest ning seega mõjutab meretranspordi hinnatõus pea kogu majandust. Maailma suurim laevade prahtimisega tegelev ettevõtte Clarkson Research Services kinnitas, et meretranspordi ettevõtete müügitulud on kerkinud tasemele, mida nähti viimati 2008. aastal. Ainuksed mahajääjad sektoris on nafta- ja gaasitankerid.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099