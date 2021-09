Uudised

Raadiohommikus: Luminor, Forus, Piletilevi ja Ekspress Meedia

Luminori panga peaökonomisti Tõnu Palmi sõnul on aeg uuendada riiklikke arengukavasid sel kombel, et tagada ELi kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamise. Foto: Marko Mumm

Kolmapäevases raadiohommikus tutvustab Luminori peaökonomist Tõnu Palm värsket majandusprognoosi, räägime Eesti jõulisest majanduskasvust, sellega kaasnevast hinnasurvest ning loomulikult meid ees ootavatest suundumustest.

Piletilevi Grupi juhi Sven Nuutmanniga vestleme ürituste äri olukorrast Balti riikides ja Piletilevi tulevikuväljavaadetest.

Ekspress Meedia IT-juhi Ivar Krustokiga räägime Eesti meediaäri olukorrast ja Forus Grupi juhatuse liikme Mait Mäesaluga Foruse uutest digitaalse äri suundadest.

Saatejuht on Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Kaspar Allik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". CV-Online ehk cv.ee ei vaja pikemat tutvustamist. Tuhanded inimesed on leidnud portaali kaudu töö ja tuhanded tööandjad uusi kolleege. Kuid alati nii ladusalt ei lähe. Mida saaksid nii töötajad kui tööandjad paremini teha, et soovitud tulemus saada? Mida arvestada töökuulutuse koostamisel, kus seda turundada, ehk kasutada ka värbaja abi? Kuidas koostada endale atraktiivne CV, et silma jääda?

Saates arutlevad CV-Online'i värbamisjuht Kaire Kleesment ja projektijuht Marii Männiste, saadet juhib Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime sellest, mida silmas pidada elutööks olnud ettevõtte müümisel. Juttu tuleb ettevõtte müügiks ettevalmistamisest, läbirääkimistest ja kaasnevatest emotsioonidest. Külas on Triniti vandeadvokaat Siim Maripuu ja oma elutööks olnud põllumajandusettevõtte OÜ Raikküla Farmer müünud Tõnu Rahula. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 "Energiatund". Energia ehk elektri, gaasi ja nafta hind on sel aastal kohati rekordiliselt kallinenud. Mis on hinnatõusu taga ning miks kõrged, aga ka kõikuvad hinnatasemed on alles algus ning kuidas tarbija hinnatõusu ja –kõikumise vastu saab, see selgub saatest.

Saates on külas Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu ja Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik, saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Saatekülaline on Tehnopol Startup Inkubaatori Narva programmijuht Olga Kurdovskaja, kes on Kohtla-Järvel sündinud ja sinna elama jäänud. Olga Kurdovskaja sõnul on Ida-Virumaa kui paradiis, kus tegelikult on suur potentsiaal ja kuhu investorid tahavad tulla. Saates tuleb juttu sellest, milline Ida-Virumaa tulevik saab olema, millised on sealsed võimalused ja kuidas Olga Kurdovskaja neile kaasa aitab. Saatejuht on Alyona Stadnik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

