Uudised

Äripäev

19. september kell 14:14 Jaga lugu:







Noor neiu teenib sadu tuhandeid Hiina lastele nime andmisega

Lapsed. Foto: Scanpix

Beau Jessup on tavaline Briti neiu, ainult selle vahega, et ta teenib sadu tuhandeid dollareid Hiina lastele nimede panemisega, vahendab CNBC.

Nimelt lõi Jessup veebisaidi Special Name, mis aitab Hiina vanemaid sellega, et pakub lastele välja sobilikke ingliskeelseid nimesid. Jessup alustas äriga 2015. aastal, kui ta oli üksnes 15aastane. Kuus kuud pärast alustamist oli ta teeninud juba 60 000 dollarit, olles nime andnud 200 000 Hiina lapsele. Siiani on ta nime andnud 677 900 lapsele ning teinud sellega juba 400 000 dollarit käivet.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099