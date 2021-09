Uudised

Raadiohommikus: Kilvar Kessleri suured plaanid ja Rikaste TOPi uued tulijad

Üheks Äripäeva raadio hommikuprogrammi intervjueeritavaks on Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler. Foto: Liis Treimann

Küsime teiseks ametiajaks valmistuvalt finantsinspektsiooni juhilt Kilvar Kesslerit, mida ta peab seni oma suurimateks töövõitudeks ja mis pole päris nii välja kukkunud, nagu ta soovis. Saame ka teada, kas Danske panga rahapesuloos on oodata mingeid uusi pöördeid ning sedagi, millised on kolm uuendust, mida Kessler plaanib finantsinspektsioonis läbi viia.

Uurime, millises seisus on valimistejärgne Saksamaa. Seda, kas sotsiaaldemokraadid Olaf Scholzi juhtimisel on juba tee senise kantsleri Angela Merkeli kabinetti sillutanud, kas saame näha valitsuse moodustamisel pikaajalist poliitilist patiseisu ning mida see tähendab Saksamaale, Euroopa Liidule ja Eestile. Analüüsime seda kõike koos poliitikavaatleja Ahto Lobjakaga.

Järgmise lehekülje avab Äripäeva värske Rikaste TOP. Seekord on vaatluse all uustulnukad ja põrujad. Tabelis veavad ridu ajakirjanikud Aivar Hundimägi ja Priit Pokk.

Pärnu eelarvepositsioon on paranenud, linna peaks tulema rahvusvaheline kiirraudtee Rail Baltic, uuenevad lennujaam ja Via Baltica maantee. Poliitikud ei hoia pilti maalides värve kokku ega säästa laia pintslit. Küsime kogenud Pärnu ajakirjanikult Kalev Vilgatsilt, kas suvepealinna tulevik on ikka nii roosiline, kui välja paistab.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Praegu, mil elektri hind on liikunud tõusujoones, on elektrienergia kokkuhoiul vägagi suur tähtsus. Kuuleme, milliseid lahendusi on kasutusele võetud eritemperatuurse logistikaga tegelevas ettevõttes Nordnet, et energiakasutus oleks optimaalne. Ka räägime, millele ühe hoone planeerimisel peaks tähelepanu pöörama, et energiakadu oleks minimaalne, ning miks on oluline aeg-ajalt kahelda ekspertide arvamustes. Külas on Nordneti juhataja Madis Laansalu, müügijuht Kaur Elviste ja logistikajuht Andri Jõema, saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime ehitus- ja kasutuslubadest ning detailplaneeringutest. Jutuks tulevad ehitusvaldkonna kohtupraktikad ja olulised ehitusalased küsimused nii ettevõtjale kui eraisikule. Näiteks mida tähendab ehitusloa saamine ja millal kaotab see kehtivuse, millal on ehitisel vaja kasutusluba ja millised naabritevahelised tõe-ja-õiguse-kraavitülid on juba ammu kohtutes läbi jahvatatud.

Saates on külas Triniti advokaadibüroo vandeadvokaadid Sandor Elias ja Ramil Pärdi. Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Sel korral keskendub saade kinnisvara haldusele ja hooldamisele. Saates on külas Cityhaldus OÜ haldusjuht ja Kinnisvara Korrashoiu Liidu juhatuse esimees Heikki Lind ning teemast avab laiemat pilti KPMG Balticsi audiitor Helen Veetamm. Saatest kuulete, kuidas möödus sektorile eelmine aasta, milline on olukord praegu, milline on tuleviku väljavaade, kuidas hoida partneritega häid suhteid ja paljust muustki. Saatejuht on Anete Hela Pulk.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Saates on külas Chemi-Pharmi tegevjuht Kristo Timberg. Eelmisel aastal kasvas nõudlus Chemi-Pharmi toodete järele hüppeliselt, mis tähendas käibe mitmekordistamist ja töötajaskonna poole võrra suurendamist. Kuidas pisaraid kaasa toonud pöördelisel ajal nii juhtida, et organisatsioon sellest hästi välja tuleks, kuidas õpilasfirmas kõikide vigade äraproovimine sillutas tee juhtimiseni ning kuidas luua ja ehitada muutustele avatud organisatsiooni, see tuleb jutuks saates. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Mets ja majandus". Saates räägime Cambridge’i ülikooli kliimamuutuste poliitika ja majanduse teadusdirektori Annela Anger-Kraaviga kliimamuutustest, Euroopa kliimapoliitikast ning metsadest kliimapöörasel ajal.

Juttu teeme ka uutest võimalustest elamuehituses. CLT ehk ristkihtpuit on materjal, mis annab puitehitusele uue hingamise. Kergemad ja kõrgemad majad, mis on ühtlasi palju ökoloogilisemad ja keskkonnasõbralikumad. Milline on Eestis ristkihtpuidu kasutus, seda uurimegi.

Käime ka Võrumaal Väimelas puidutööstuse ja mööbli kompetentsikeskuses TSENTER, kust abi saavad alustavad ettevõtjad nii tööstusjooniste koostamisel kui ka tulevase toote prototüüpimisel. Ja koos RMK metsameestega uurime, milliseid töid tehakse praegu metsades ja miks on mõned pisikesed puud sinakas-hallikad. Saatejuht on Toomas Kelt.

