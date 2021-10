Finantsjärelevalves plaanitakse mängu tuua ombudsman

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. Foto: Liis Treimann

Järgmiseks neljaks aastaks ametisse kinnitatud finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler rääkis Äripäeva raadiole kolmest fookusest, millele finantsjärelevalve lähiajal rõhku panna tuleb.

Nimelt on finantsinspektsioonis töös järgmine tegevuskava, uues strateegias nähakse muu hulgas ette finantsombudsmani loomist. See tähendaks uuendatud lähenemist finantsvahendajate õiguskaitses. “Finantsombudsman on institutsioon, mis lahendab finantsvahendajate ja nende tarbijate vahelisi vaidlusi,” rääkis Kessler.

