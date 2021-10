Nordeconi tütar tahab kolmveerandi võlgadest maksmata jätta

Nordeconi tütre saneerimine tabas raha ootavaid töövõtjaid üllatusena

Võlausaldajaid tabas tänane teade Nordeconi Rootsi tütarfirma saneerimisest üllatusena. Endised töövõtjad leidsid, et vastupidiselt Nordeconi soovile on Rootsi tütrel keeruline kohalikul turul tegutsemist jätkata – maine on selleks lihtsalt liiga halb.