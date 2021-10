Äripäev avaldab soovituse, kellele valimistel hääl anda

Esmaspäeval, 11. oktoobril, kui algab eel- ja e-hääletus, avaldab Äripäev traditsioonilise juhtkirja, milles väljaanne annab teada oma eelistuse kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.

Äripäev on ainus väljaanne Eestis, kes oma valimissoovituse avalikuks teeb. “Me arvame, et ajalehel peab oma arvamus olema, mida ta juhtkirjaliselt väljendab. Seda ka valimiste aegu. Isegi kui see arvamus osa meie tellijate, lugejate omaga ei ühti. See on täiesti normaalne. Eeldame, et ta saab oma argumente meie omadega kõrvutades õigema otsuse langetada,” on väljaanne seda põhjendanud