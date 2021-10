Mihhail Kõlvart: linna elektriautode laadimistaristu saab ärikeskkonna süsteemse arendamise näiteks

Mihhail Kõlvart. Foto: Andras Kralla

Tallinnas tuleks ettevõtlust toetavat keskkonda muuta süsteemselt – seda nii linnajuhtimises, kui ka linnaruumis –, alates taristust kuni liigse bürokraatiani, kirjutab Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond) vastuses Äripäeva valimiste-eelsele küsitlusele.

Linnaruumis tuleks paranda taristut ehk teid ja ühendusi. Kui uuendada või ehitada peamised sõlmpunktid, nagu Peterburi maantee ja Tallinna ringtee, saaks tagada parema kaubavoo linnas. See tuleks kasuks peale ettevõtjate ka linnakodanikele, sest liikluses on vähem kaubaautosid. Rohelisele transpordile aitab üle minna avaliku elektriautode laadimistaristu loomine, mis aitaks ka autojagamisteenustel kergemini turule tulla. Tallinn on hetkel kaardistamas võimalikke laadimisjaamade asukohti.

