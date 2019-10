Mina, Äripäev, olen selline

Me olime, oleme ja jääme seisma ettevõtlike inimeste huvide eest. Me usume liberaalsesse maailmavaatesse ja isikuvabadustesse. Usume, et vabal sõnal on kriitiline roll demokraatia kestmisel, aga ka majanduses, kirjutab täna 30aastaseks saav Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Täna 30 aastat tagasi ilmus Äripäeva esimene number, mida trükiti Rootsis, roosal paberil, 50 000 eksemplari ja toodi laevaga Eestisse. Nii see algas.