Kinnisvaraarendaja Bonava vahetab Eestis juhi välja

Bonava Eesti juhi kohalt lahkub Timo Riismaa. Foto: Raul Mee

Ühe suurima siinse kinnisvaraarendaja Bonava Eesti tegevjuhi ametist lahkub Timo Riismaa, tema asemele asub ettevõtte Balti äriüksuse juht.

Üle kuue aasta Eestis Bonavat juhtinud Timo Riismaa ei avaldanud ametist lahkumise põhjust, kuid viitas sõbralikule lahkumisele ning sellele, et börsifirmade ja nende tütarfirmade juhivahetused on tavaliselt kiired. Nii ei ole tal ka veel uusi plaane. "Aga majandus on aktiivne ja ma arvan, et rakendust vast oleks,“ sõnas Riismaa.

