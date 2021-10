Uudised

Äripäev

10. oktoober kell 13:22







Skandaalse Theranose tunnistaja: olin meeletu surve all

Elizabeth Holmes Foto: AFP/Scanpix

USAs jätkus sel nädalal kohtuasi Silicon Valley skandaalse idufirma Theranose üle, kui tunnistajapinki astus üks võtmetunnistajaid, ettevõttes laborijuhina töötanud Adam Rosendorff.

Rosendorff tunnistas, et oli ettevõttes töötades meeletu surve all, sest ta pidi näitama, et loodud tehnoloogia töötab. Tema sõnul oli survet tunda igas Theranose osakonnas.

