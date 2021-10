Uute meetmete ja piirangute tulek on mõne nädala küsimus

Terviseamet soovitab hakata immuniseerimistõendite kasutamist täie rangusega kontrollima Foto: Liis Treimann

Kuigi koroonapandeemia kolmandat lainet iseloomustab Eestis madalam raske haigestumine, on see jõudmas haripunkti, kus novembrikuuks peavad leviku pidurdamiseks uued meetmed juba paigas olema, laiem plaan on aga ebaselge ja see on tegelikult osa probleemist.

"Ennustame, et 6. novembriks oleme sealmaal, kus haiglaravijuhtude tõttu vajame kiiret tegutsemist," ütles terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma riigikogu riigieelarve järelevalve erikomisjoni istungil.

