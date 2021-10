Investor: kui keegi teaks eduka idufirma valemit, siis kõik kasutaks seda

Spring Capitali juht Henri Treude. Foto: Andras Kralla

Kui eduka idufirma valem oleks olemas, siis kõik lihtsalt investeerikski sellistesse inimestesse ja ettevõtetesse, rääkis Äripäeva Raadio saates "Riskiraha" Spring Capitali juht Henri Treude. "Iga situatsioon on erinev ja igas situatsioonis toimib erinevat tüüpi asutaja. Tagantjärgi võime öelda, et see inimene on väga kihvt ja me juba algusest peale teadsime, et sealt tuleb midagi ägedat. Tegelikult ei tea."

Teiste seas näiteks Bolti ja Fractory´sse investeerinud fondi juhi sõnul ei tea teegi eduka asutaja valemit, kõigil on hüpoteesid. "Tihti öeldakse, et hästi suhtlev ja karismaatiline asutaja on kõige parem, sest ta suudab hilisemas faasis kaasata nagu rohkem erinevaid investoreid ja töötajai," selgitas ta saates . "Teisest küljest jälle räägitakse väga sellistest asutajatest, kes on suhteliselt endasse tõmbunud, tehniliselt hästi tugevad, pooleldi võib-olla isegi autistlikud asutajad ja jällegi väga edukas." Nad suudavad tema sõnul kriitiliselt mõelda ja leida enda kõrvale kedagi, kes kompenseerivad puudujääke.

