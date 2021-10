Sõitjateveo TOP: keda vedada, kui inimeste liikumist piiratakse?

Autotranspordi TOP: AloneWolf riisus koore

Autotranspordi TOPi esikolmik on kõik ühel meelel, et eelmise aasta edu taga oli põhiliselt soodsam kütus. Esikoha omanik, riigisisest ja rahvusvahelist transpordilahendust osutava AloneWolfi juhatuse liige ja omanik Andrus Laul tõdeb, et sel aastal ollakse paraku tagasi harjumuspärases rütmis ning erinevad surved on taastunud ja tugevamad kui kunagi varem.