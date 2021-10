Uudised

Äripäev

Raadiohommikus: Eesti Panga president, Kliinik32 juht ja jõulud tehnoloogiasektoris

Eesti Panga president Madis Müller. Foto: Raul Mee

November on hammaste tervise kuu – sellega seoses räägime hambaravist kui ärist Kliinik32 juhi doktor Lauri Vahtraga.

Dubais maailmanäituse Expo 2020 raames nädal aega toimunud sündmuse käigus arendas iduettevõtte Fuseboxi meeskond välja lahenduse, kus Siemensi seadmeid või pilveteenuseid kasutavad ettevõtted, näiteks äri- ja kaubandushooned, tööstushooned, energiasalvestid, elektriautode laadimispunktid ja paljud teised, saavad liituda Fuseboxi tarbimise juhtimise ja tasakaalustamise platvormiga lihtsustatud viisil. Fusebox kuulutati üheks finalistiks sadade potentsiaalsete lahenduste seast. Kuuleme intervjuud Fuseboxi kaasasutaja Ahto Pärliga.

Eesti Panga presidendi Madis Mülleriga arutame, kas euroala praegune kiire hinnatõus on ajutine või see muutub püsivamaks – ja mida sel juhul euroala keskpangad võiksid teha, kui hakkab paistma, et euroala kiire hinnatõus võiks muutuda püsivaks.

Esmaspäeval algab ka Börsihai aktsiamäng – sellest vestleme LHV vanemmaakleri Nelli Jansoniga.

Jõulude eel toovad tehnoloogiafirmad turule uued nutiseadmed. Mida põnevat sel aastal tehnoloogiamaailmas leiab, räägime tehnoloogiaekspert Glen Pilvrega.

Saadet juhib Hando Sinisalu ja uudiseid toimetab Martin Johannes Teder.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Minu karjäär". Karjääriteemalises saates on külas IT-taristu ettevõtte Oixio tegevjuht Tauno Telvik, kes räägib oma karjääriloo, selgitab, millega igapäevaselt ettevõttes tegeletakse, kes on õige oixiokas, kuidas hoida töötajaid rahulolevatena, millised on Oixio suurimad õnnestumised ning palju muud. Juhtidele annab Telvik raamatusoovitusi ning räägib põhimõtetest, millest ise oma töös juhindub.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Kuum tool". Tööjõupuudus ja palgasurve on ettevõtjatel järjest teravam küsimus lahendada. Mida näitavad värsked ettevõtjate palgauuringud ning Eesti Panga tööturuülevaade, sellest räägivad saates Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder ja Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar. Saates saavad sõna ka Palga TOPi ettevõtete juhid ja omanikud – ühelt poolt on värbamisel Eestis lagi ees ja meeskonda suurendatakse välismaale ning teisalt rõõmustatakse siinse ja rahvusvaheliste palkade ühtlustumise pärast.

Saatejuht on Meelis Mandel.

12.00–13.00 "Teabevara tund". Erisaates räägib Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) juhatuse esimees Margus Tammeraja lähemalt arvestusvaldkonna digiarengust ja raamatupidamisteenuse kvaliteedist.

Raamatupidamisettevõtte Robby & Bobby partner ja raamatupidamise teabevara peatoimetaja Krista Teearu räägib saate teises pooles, kuidas koroonapandeemia on mõjutanud majandusaasta aruande koostamist, milliseid lisateadmisi saavad raamatupidajad klientidele ja tööandjale pakkuda ning muudest aktuaalsetest raamatupidamise teemadest. Sõna ütleb sekka ka küberraamatupidaja Arved Aru, kes annab aimu, kuhu on arvestusala areng jõudnud aastaks 2032.

Saadet juhivad raamatupidamise teabevara toimetaja Kai Koks ning teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee juht Mare Timian.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates kõlavad kaks kogemuslugu tänavu oktoobris toimunud ostujuhtimise aastakonverentsilt. Valgusteid tootva Glamoxi juht Virve Jõgeva räägib ettekandes sellest, kuidas reageeris ettevõte koroonakriisile ja igapäevase töö kodukontorisse kolis. "Pinge oli koroonaajal ostuvaldkonnas tugev ja on endiselt tugev," rõhutab Virve Jõgeva ettekandes ja kirjeldab, mis on kodukontoris töötamise puhul oluline. Teisena kõlab elektroonikatööstuse Incap Estonia ostu- ja hankejuhi Julian Raua ettekanne, kus on juttu suhetest tarnijatega ja riskide maandamisest kriisiajal.

15.00–16.00 "Kullafond". Äripäeva raadio igihaljaste saadete sarjas meenutame sel korral neli aastat tagasi esimest korda eetris olnud saadet "Kasulik Äripäev", kus oli jutuks argumenteerimine. Ehk kuidas enda vaatenurgad veenvalt ja mõjuvalt kuulajateni viia. Saates oli külas argumenteerimist õpetav Margo Loor.

Saatejuht oli Rivo Sarapik.

