Majanduskuritegude büroo hoiab silma peal nii krüptopetturitel kui ka rohepöördel

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur. Foto: Liis Treimann

Majanduskuritegude büroo viib kohtu ette suurima haardega skeemitajaid ja petturid ning silma hoitakse peal rohepöördelgi. Laieneva tööpõllu juures on bürool sama probleem, mis juba aastaid - meeskond võiks palju suurem olla.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo tegevusest tavainimesed väga tihti ei kuule. Ja sellel on täiesti loogiline põhjus. Büroo juht Leho Laur ütles, et kui majanduskuritegudega ei tegeletaks, oleks statistika väga ilus ja tavainimene esmapilgul muutust ei tajukski. „Majanduskuriteod on osa peitkuritegevusest ja tavaline inimene ei tunneta omal nahal kuidagi, kui kuskil raha pestakse või kellelegi altkäemaksu antakse,“ tõdes ta.

