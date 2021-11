Maksu- ja tolliametile leiti uus peadirektor

Maksu- ja tolliameti peadirektoriks valiti senine rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi, kes alustab uues ametis tööd 1. detsembril, teatas rahandusministeerium.

Eelmine peadirektor Madis Jääger teatas ootamatult augustis , et lahkub ametist, et jätkata tegevust erasektoris. Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks ütles toona, et jaanuarist maksu- ja tolliametit juhtinud Jäägeri otsus oli nii kindel, et Saks ei proovinudki teda ümber veenda.