Kiibikriis jätab poeriiulitel kohti tühjaks ja ähvardab hinnatõusuga

Suur ülevaade: maailma tabanud toorainekriisi kaheksa põhjust

Toorainete puudus ja nende hinnatõus on jõudnud sellisesse suurusjärku, et juba jagatakse nõuandeid materjalide ostmiseks kohe kui neid õnnestub turult leida. Kallineb kõik: tööstuslikud ja haruldased muldmetallid, plast, puit, kiibikomponendid. Miks see nii on?