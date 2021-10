Kodumasinate hinnad ähvardavad tõusta

Tööstusseadmete müüjad: nõudlus püsib tugev, hinnad tõusevad

Tööstusseadmete müüjate sõnul on seadmete nõudlus erakordselt suur ja tarneajad pikenenud pea poole aastani. Seadmete hinnad on nüüdseks tõusnud ka tööstusettevõtete jaoks, kuid müüjad hoiatavad, et komponentide puudus ja hinnatõus viivad peagi uue tõusuni.