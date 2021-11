Uudised

Raadiohommikus: kas investor Toomas mõtleb Hepsori osas ümber?

Nädala esimeses hommikuprogrammis toome teieni värsked uudised ja analüüsid, mis puudutavad ühiskonda ja majandust. Migrandikriis Poola-Valgevene piiril ehk Euroopa Liidu välispiiril on jõudnud erinevate ELi institutsioonide töölauale. Kuuleme, millised otsused kriisi lahendamiseks küpsevad Brüsselis ja Strasbourgis Euroopa Parlamendi koridorides, arenguid kommenteerivad Euroopa Parlamendi liikmed Yana Toom ja Marina Kaljurand.

Põhjamaade pealinnad on teinud viimasel ajal otsuseid elektriliste tõukerataste kasutamise oluliseks piiramiseks. Mõned päevad tagasi otsustas näiteks Stockholm vähendada tõukerataste arvu linnas 23 000-lt 12 000-le. Kas sellised otsused võivad jõuda ka Eestisse ja kuidas see mõjutaks siinset rendiäri? Milliseid aegu tõotab kergliiklusele Tallinnas sõlmitud värske koalitsioonileping, kus rattasõidu teema hõlmab eraldi peatüki? Hommikuprogrammis aitab neile teemadele valgust heita tõukerattaid arendava ja Tuule brändi all rentiva OÜ Comodule asutaja ja juht Kristjan Maruste.

Hommikuprogrammis tuleb juttu Eesti kiiresti kasvavatest ettevõtetest ehk gasellidest. Värske edetabel, mida küll esialgu ümbritseb saladuseloor, on koos ning Gaselli Kongress tulekul. Kuidas neil firmadel läheb ning millele keskenduvad kongressijutud veebruaris, räägime Äripäeva konverentside juhi Marili Niidumaaga. Intervjuu annab ka üks ehe gasell, kaks korda käivet kasvatanud Jõgevamaal tegutseva Kastra OÜ omanik ja tegevjuht Keimo Kask.

Investoritel on jäänud viis päeva, mille jooksul tuleb ära otsustada, kas osaleda kinnisvaraarendaja Hepsori IPOl või mitte. Investor Toomas tegi arvutused ja avaldas seisukoha, et tema ei märgi, millele vastuseks lõi ettevõte omapoolseted argumendid lauda. Börsitoimetuse ajakirjaniku Anu Lillega arutleme, kas Toomas võiks nüüd äkki teha kannapööde ja teisiti otsustada, aega on ju reedeni. Heidame pilgu ka algavale börsinädalale – mida tasub investoril oodata, millel silm peal hoida.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Minu karjäär". Töötajate järelkasv on prioriteetne teema ligi 71 aastat erinevate nimede all tegutsenud energeetika ja kommunikatsiooni ettevõttes Enersense. Töötajate leidmiseks tuleb kasutada loovaid lahendusi, rääkis saates tugiteenuste üksuse juht Kadri Kiisel. Koostööd tehakse Pärnu Kutsehariduskeskusega ning praktikante võetakse vastu üle Eesti. Lisaks räägib kõrgepinge ehitusjuht Ott Sillukse, keda täna meeskonnaga liituma oodatakse ning mida töötajate puhul väärtustatakse. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Kuum tool". Alates 10. novembrist Euroopa Liidu määrusega jõustunud ühisrahastusreeglid annavad nüüd finantsinspektsioonile võimaluse vaadata sügavamalt ühisrahastute telgitagustesse, mistõttu ei saa praegu teha veel põhjapanevaid järeldusi turu olukorra kohta, tõdes inspektsiooni juht Kilvar Kessler.

Teisalt leidis Kessler, et korratus ühisrahastuses ei pruugi olla väga suur, sest väga suuri prohmakaid pole turul toimunud. Sellegipoolest on selge, et uued reeglid juhatavad sisse uue ajastu. Seetõttu võib öelda, et ühisrahastused muutvad börsidele sarnasemaks.

Milliseid riske ja kasumit võivad investorid tulevikus ühisrahastusest võtta ning kuidas sõlmitakse lahti huvide konfliktid? Sellest ja paljust muust ühisrahastusega seotust võite kuulda esmaspäevasest Kuuma toolist, kus Kilvar Kesslerit intervjueerib Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Andres Uibomäe on tootedisainer ja -arendaja, kes arendas perioodil 2008-2016 ajaloolist tsiklit Renard. Nende aastatega jõudis Eesti bränd rahvusvahelisse tsiklikogukonda, päringuid tuli isegi USAst ja tootest kirjutasid mitme erialaväljaanded. Märkimisväärne oli ka tsikli hind - üle miljoni krooni. Suurema tootmiseni Renard siiski ei jõudnud ja investorite vähese huvi tõttu otsustas Andres Uibomäe projekti 2016. aastal lõpetada. "Läksime nii kaua, kuni suutsime," ütleb Uibomäe.

Pärast 2016. aastat on tsiklikirg mehes säilinud ja plaan käivitada väiketootmine on endiselt jõus. Mis juhtus Renardiga ja milliseid tulevikuplaane Uibomäe peab, sellest saates räägimegi.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Kullafond". Öeldakse, et kui soovid laipa peita, siis peida see Google´i otsitulemuste teisele leheküljele. Kuidas aga teha nii, et ettevõte ilmuks otsitulemustes välja esimeste seas ja kuidas Google töötab, sellest räägib 26. jaanuari saates "Kasulik Äripäev" Eesti parim Google´i ekspert ja Google´is töötanud Karl Pae. Saatejuht on Rivo Sarapik.

Saade oli esimest korda eetris 2018. aastal

