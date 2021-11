Uudised

ELi siseministrid palusid abiorganisatsioonidel jätta Minski võltsuudised tähelepanuta

Siseminister Kristian Jaani sõnul on nii talle kui ka tema kolleegidele oluline, et Leedu ja Poola piiril eskaleerunud piirikriisi lahendamisel lähtuksid abiorganisatsioonid Euroopa Liidu ametlikust informatsioonist, mitte Lukašenka režiimi võltsuudistest. Foto: Andras Kralla

Baltimaade, Poola ja Austria siseministrid tegid ühisavalduse, milles juhivad humanitaarorganisatsioonide tähelepanu hübriidkriisis kannatavate migrantide olukorrale Valgevene piiri ääres, kuid paluvad organisatsioonidel lähtuda ametlikust informatsioonist.

„Mulle ja mu kolleegidele on käesoleva kriisi lahendamisel oluline, et võimalikult palju lähtutaks ametlikust informatsioonist, et inimestele nii lähteriikides kui ka Valgevenes jõuaks kohale objektiivne ja korrektne teave, mitte Lukašenka režiimi levitatav desinformatsioon,“ rõhutas siseminister Kristian Jaani.

