Juhtkiri

Äripäev

9. november kell 13:19 Jaga lugu:







See, mida ei tohi Poola piirikriisis hetkekski unustada

Foto: Anti Veermaa

Poola ja Valgevene piiril toimuvat käsitledes on tähtsaim hoida fookust. Küsida ja pidada meeles, kes teeb, mida teeb ja miks teeb. See aitab olukorras navigeerida ning vältida enda ära kasutada laskmist, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Orkestreeritud piirisurve eesmärk pole suur Poola või veelgi suurem Euroopa Liit migrantidega nii-öelda üle ujutada. Selleks on tuhandetes mõõdetav lähisidalaste hulk tara taga kaugelt liiga väike. Need inimesed on üksnes vahend või võte tegelike sihtideni jõudmiseks ja selleks on neid igati piisavalt.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099