Balti tarbijad eelistavad e-kaupluste asemel poodides kohapeal käia

Kuigi paljud jaeketid pakuvad ka e-poodides ostmise ja ostude kojutoomise võimalust, siis enamjaolt eelistavad tarbijad ikkagi poodidesse kohapeale ostlema minna. Foto: Andras Kralla

Baltimaades ja Rootsis tegutsev turu-uuringufirma RAIT Grupp leidis, et tarbijate harjumuste ja eeliste seas toimus suurim muutus 2020. aastal igas valdkonnas, kuid tänaseks oleme olnud muutunud oludes väga kiired kohanejad.

Kurioossel kombel nähtus tehtud uuringust, et pea pooled inimestest Balti riikides ei ole rahul ainult sellega, et neil on töö alles.

