Eesti testostude ettevõte ostis Soome konkurendi

Dive'i kontserni ettevõtted teevad aastas üle 160 000 testostu. Pilt on illustratiivne. Foto: Liis Treimann

Klienditeeninduse arendamisega tegelev kodumaine ettevõte Dive ostis Soomes teenindus- ja müügiprotsesse mõõtva tippeksperdi Palvelu Plus.

Dive'i juhatuse esimees Kaspar Jänes ütles pressiteates, et Eesti ettevõte on Soome firmaga viinud üheskoos läbi mitu projekti ja Soome on nende jaoks suurepärane täiendus laienemiseks.

