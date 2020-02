Testostja peab olema justkui salaagent

DIVE Grupi projektijuht Marilyn Uleksin avas hommikuprogrammis testostude tagamaid. Foto: Andras Kralla

On juhtumeid, kus teenindaja saab aru, et tegu on testostjaga, ja püüab oma käitumist korrigeerida, sõnas DIVE Grupi projektijuht Marilyn Uleksin. Sellegipoolest ei saada aga alati maksimaalset tulemust.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkisime Uleksiniga pikemalt klienditeeninduse mõõtmisest ja testostudest.

Intervjueeris Hando Sinisalu.

