Koroonaviiruse uus tüvi ärgitab kehtestama rangemaid piiranguid

Lõuna-Aafrika Vabariigi Johannesburgi O.R. Tambo nimelisest rahvusvahelisest lennujaamast tühistati reedel mitu lendu, sealhulgas Euroopasse. Foto: Sumaya Hisham, Reuters/Scanpix

Austraalia ja mitu teist riiki nõustusid kehtestama rangemad piirangud Lõuna-Aafrikast tulijatele pärast koroonaviiruse uue tüve avastamist, vahendab Reuters.

Viimase infona on selgunud, et Hollandis Amsterdamis maandusid kaks lennukit Lõuna-Aafrika Vabariigist pardal kokku ligikaudu 600 inimesega, kellest 61 osutusid koroonapositiivseks. Kohalikud terviseametnikud üritavad veel välja selgitada, kas tegemist on uue tüvega.

