Laevnikud: LNG on mööduv nähtus ja vesinikul pole tulevikku

Veeldatud maagaasil (LNG) pole fossiilse päritolu tõttu laevanduses tulevikku, aga vesinikku merel kasutada ka ei saa, tõdevad Eesti suurte laevafirmade juhid.

laevandusfirma DFDS Eesti tegevjuht Peeter Ojasaar tunnistab, et LNG ei ole tema hinnangul sugugi nii loodussõbralik, kui seda näidata tahetakse. Kas või juba seetõttu, et praegu kasutatav veeldatud maagaas on fossiilne ja selleks, et ta üldse „rohelise kütuse“ nimetuse alla satuks, on talle vaja segada vähemalt mingi protsent looduslikke gaase, kirjutab logistikauudised.ee