Pankrotis T1 leidis ostja

Tallinnas Ülemiste keskuse vastas asuv T1 kaubanduskeskus. Foto: Andras Kralla

Pikalt oksjonil olnud T1 kaubanduskeskusele tehti 55 miljoni eurose alghinnaga pakkumine. Pankrotihaldurid avalikustavad võitjad homme.

Siiski kestab oksjon veel täna lõunani, pärast mida on oksjonil osalejatel võimalik teha ülepakkumisi ehk algab ülepakkumiste samm. Pankrotihalduri Indrek Lepsoo ütles, et kui mõni osaleja tahab alghinda üle pakkuda, siis oksjon hakkab poole tunni kaupa pikenema. "On juhuseid, kus oksjon kestab õhtuni välja." Oksjonil tehtavate pakkumiste samm on 200 000 eurot.

