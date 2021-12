Energiahindade hüvitamine jõuab umbes poolte Eesti peredeni

Peaminister Kaja Kallas on pigem nõus toetuse saajate ringi laiendamisega, aga mitte selle üleüldise kehtestamisega. Foto: Liis Treimann

Valitsuses on praktiliselt saavutatud konsensus, et hüvitada kõrgeid energiahindu senisest palju laiemas ulatuses, tõstes toetuse saamise piiri mediaansissetulekuni ehk poolte Eestimaa leibkondadeni.

"Elektri hinna šokk tekitab ebakindlust ja muret kõigis, teatud inimestele on selle mõju ränk. Börsipaketiga tarbijaid võivad tabada toimetulekuraskused. Plaan on sihitult aidata neid, kes kõige rohkem kannatavad. Kui tõsta toetuste piirmäära mediaanpalgaga perekondadeni, siis hõlmaks see arvutuste järgi 320 000 peret ja 600 000 inimest," ütles peaminister Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil.

