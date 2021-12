Omikron lööb plaanid sassi: jõululaupäeval on tühistatud pea 2000 lendu

Töötajate haigestumise tõttu peavad paljud lennukid maale jääma. Foto: Reuters/Scanpix

Koroonaviiruse omikronitüve laine lõi eile sassi tuhandete reisijate jõuluplaanid, kuna viimasel hetkel on tühistatud pea 2000 lendu üle maailma. Paljudel juhtudel on lennud ära jäänud pardameeskonna haigestumise tõttu, kirjutab The New York Times.

USA lennufirma United Airlines tühistas reedel vähemalt 150 lendu tosinas lennujaamas ja lisaks 44 lendu, mis olid plaanitud õhku tõusma laupäeval. Delta Air Lines on tühistanud umbes 90 lendu. Kokku on veebilehe Flight Aware andmetel USA liinidel täna ära jäänud 430 lendu ning maailmas kokku üle 1960 lennu. Tallinna lennujaamas pole täna ühtegi lendu tühistatud.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099