Hommikuprogrammis: käive alla miljoni, aga muskel on suur

Karl Astok avaldas heameelt, et nüüd on Tartus jõe ääres neil kümneks aastaks kindel koht olemas ja saab Väikese Kuuba kokteilibaariga julgelt edasi liikuda. Foto: Margus Ansu/Tartu Postimees/Scanpix

Teisipäevase hommikuprogrammi pühendame väikeettevõtjatele, kes on kriisi ajal hoidnud üleval nii suunurgad kui ka käibejoone.

Räägime veoettevõtte Lõvi Veod asutaja Martin Naruskiga ning kokteilibaari Väike Kuuba ühe omaniku Karl Astokiga. Mõlemad tegutsevad sektoris, kus viimased paar aastat on olnud keerulised, kuid mõlemad ettevõtjad on leidnud keset muutlikku aega üles nii kiire kasvu, et jõudsid ametlikult gasellide sekka. Kuidas raskel ajal edu saavutada, kuuleb hommikuprogrammis.

