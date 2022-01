Toidu- ja joogitootjad tõstavad hindu: 5 protsenti siin ja 25 protsenti seal

Funderbeam tule all: investorite ootused kasvavad ja muutused tulevad

Kasvuettevõtete börsi Funderbeami rajaja Kaidi Ruusalepp rääkis Äripäeva raadio saates "Kuum tool", et portaal on investorite ootuste tule all – osa soovib rohkem kohalikke, teised välisfirmasid, osa rohkem kauplemist, osa rohkem pikaajalist investeerimist. "Oleme kõige avatum idufirma Eestis, siis on ka arvamusi hästi palju," märkis ta. "Investorite ootused on kasvanud, muutused peavad tulema."

