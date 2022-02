Uudised

Äripäev

5. veebruar kell 10:38 Jaga lugu:







Raadiohitid: börs langeb, aga kinnisvarahinnad tõusevad

Ettevõtja Neinar Seli prognoosis hommikuprogrammi intervjuus börsilangust. Foto: Raul Mee

Raadiokuulajate selle nädala kuulamiste põhjal on näha, et endiselt kõnetab inimesi börside olukord ja energiakriisi jätkumisel võimalused, kuidas hinnašokki maandada. Kuulatuimate teemade hulka jõudsid ka kinnisvara ja krüpto.

Nädala kuulatuimad saated:

"Hommikuprogramm". Neinar Seli börsist: langus on lähedal

Võtsime hommikuprogrammis kõne Neinar Selile Pekingisse, et teha juttu olümpiast ning rääkisime ka investeerimisest. Ta on Tallinna börsile investeerinud enam kui 4 miljonit eurot. Seli rääkis intervjuus, miks langus pole enam kaugel ja mis on tema enda plaanid oma portfelliga.

Kuula intervjuud siit:

"Investor Toomase tund". Kasvuraketid osutusid jaanuaris hoopis ankrukivideks

Äripäeva börsiajakirjanikud võtavad saates kokku viimase kuu muutused investor Toomase portfellis, räägitakse turgudel toimunud langusest ja vaadatakse, mis võib börsidel lähikuudel toimuma hakata. Samuti räägitakse praegu märkimisperioodis olevast Airoboti IPOst – mida see endast kujutab ja kui hea investeering võib see olla.

Kuula saadet siit:

"Hommikuprogramm". Kristjan-Thor Vähi: laenud peavad pikenema, muidu ei jaksata kodu osta

Kinnisvaraarendusettevõtte Invego juht Kristjan-Thor Vähi ja EfTENi elukondliku kinnisvara ärisuuna juht Kristjan Tamla kraadisid hommikuprogrammis kinnisvaraturu temperatuuri. Vähi sõnul on kinnisvara kallinemine viinud selleni, et laenuturul peaksid tingimused muutuma ja laenud pikenema, sest muidu ei jaksa inimesed omale sobivat kodu osta. Juttu tuli ka sellest, miks kinnisvarahind veel mitu aastat kasvu jätkab.

Kuula intervjuud siit:

"Äripäeva fookuses". Investor: krüpto on kõige hullem koht, kus raha pesta

Saates keskendutakse krüptomaailmale ja -varadele. Juttu tuleb valdkonnast üldisemalt, arengutest, tänavuse aasta trendidest, regulatsioonide võimalikust mõjust ja ka investeerimisest. Külas on krüptoinvestorid Parol Jalakas ja Edgar Aronov.

Kuula saadet siit:

"Energiatund". Salvestamine ehk rohi energia hinnašokkide vastu

Saate fookuses on energia salvestamine ja selle kasvav tähtsus muutuva energia tootmise ja tarbimise juures. Eesti Maaülikooli nooremteadur ja energia salvestamise võimalusi uuriv Heiki Lill räägib saates oma doktoritööst, mille järeldus on järgmine – riigil tasub toetada kodus elektri tootjate akupankade ostu, mitte maksta toetust roheelektri tootmise eest.

Füüsik ja energeetikaasjatundja Andi Hektor ning TalTechi inseneriteaduskonna dekanaat Argo Rosin aga selgitavad, milliseid salvestusvõimalusi süsteemi vajame ning kui kaugel need täna on.

Kuula saadet siit: