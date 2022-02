Eesti Gaasi juhatuse liige: Venemaa gaasita jäämine tekitab meile probleemi

Kui Vene poolelt meile enam gaasi ei tule, siis Euroopas tervikuna on see probleem, ka Eestis, ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik. Kuid päris paanikaks põhjust ei ole – me saame hakkama, oli Kaasiku sõnum.