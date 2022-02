Ehitusfirma omanik: kui Ukraina ehitajad sõtta lähevad, tuleb katastroof

Toormekriis ja tööjõupuudus muudavad olukorra ehitusturul kriitiliseks. Foto: Liis Treimann

Sõda Ukrainas ja koos sellega süvenev tööjõupuudus keerab Eestis ehitusturu pea peale ja võib lüüa nõrgemad rivist välja, arvas ehitusfirma Betoteam osanik Antti Hargisk.

Reede lõunal möönis Betoteami juht Hargisk, et ettevõttes valitseb veel segadus. "Eile alles hakkas sõda ja täna on esimene tööpäev. Saate isegi olukorrast aru, et meil endalgi pole kõik veel selge ja kõikide töötajatega pole jõudnud personaalselt rääkida," lausus ta.

