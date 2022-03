Uudised

Eesti puidutööstustes arvestatakse Vene saematerjali impordi lõpuga

Thermory Reola tootmiskompleks. Foto: Marita Mones/Thermory

Viimastel aastatel on kasvanud oluliselt saematerjali ja muu puidutööstuste toormaterjali import Eestisse. Ligi kolmandik impordist tuli Venemaalt.

Vene presidendi algatatud rünnak Ukraina vastu on aga olukorda muutmas. Juba on peatunud saematerjali import Ukrainast ja Valgevenest, suure tõenäosusega juhtub sama ka Venemaa impordiga. Ühelt poolt muudavad kaubanduse raskemaks sanktsioonid, teisalt aga ka Eesti puidutööstuste eesotsas olevate inimeste arusaam, et „agressoriga ei kaubelda.“

