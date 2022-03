Uudised

Täna väljub viimane buss Ukrainast eestlaste toomiseks

Inimesed lahkuvad massiliselt pommitamise alla langenud Kiievist Lvivi suunas, täna sõidab Lvivi viimane lätlaste buss, millega ka Eesti kodanikel on võimalik naasta kodumaale Foto: Reuters/Scanpix

Ukrainas on Eestist veel 66 inimest, kellest enamik üritab riigist rongidega lahkuda. Viimane buss, millega Lääne-Ukrainast minema saada, väljub täna.

Täna alustab Lvivi poole sõitu viimane buss, mis võtab peale ka Eesti kodanikke. Buss on organiseeritud sinna Läti välisministeeriumi poolt ning Eesti teeb nendega koostööd. Samuti jõuab täna üks buss Eesti inimestega Riiga, kus on vastas kaks bussi, mille on sinna organiseerinud nende lähedased, teatas välisministeerium.

