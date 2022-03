Transpordifirma omanik: kõik jooksid lippudega Ukrainat aitama, aga kes meid aitab?

Group Logisticsi üks omanikke Lidia Ivanova. Foto: erakogu

Group Logisticsi üks omanikke Lidia Ivanova kardab, et sõda Ukrainas ja sanktsioonid Venemaa vastu võivad tema ettevõtet ja paljusid teisi Eesti ettevõtteid valusalt tabada. Ta usub, et valitsus peaks andma ettevõtjatele vähemalt infoabi, kirjutab Delovõje Vedomosti.

"Meie transport on Ukrainas kinni, see ei saa riigist lahkuda (piirid on suletud, üldmobilisatsioon välja kuulutatud, mehed ei saa Ukrainast lahkuda). Nüüd ei saa sealt midagi tuua ja inimesed ei saa kätte oma kaupa, mille eest nad on raha maksnud," rääkis Ivanova esmaspäeval Delovõje Vedomostile.

