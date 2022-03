Leedu poekett jätkab Kiievis: põhikaubad on leib ja konservid

Pilt on pärit ilusast ajast ja on seotud EBRD 25 miljoni dollari suuruse laenuga, et Leedu omanikega Ukrainas tegutsev Novus saaks ennast energiaefektiivseks muuta. Foto: EBRD

Leedu ettevõttele kuuluva Ukraina jaekaubandusketi Novus tegevus ei ole pommitatud Kiievis halvatud: neljapäeval avati 90 kauplusest 75, riiulitel on olulised tooted olemas ja kaupluste varustamine tagatud, kirjutab Verslo Žinios.

Leedu firma Consul Trade House'i direktori Gintautas Pavalkise sõnul ei ole töö rünnakute all Ukrainas peatunud, Kiievi elanikud on põhikaupadega varustatud. Igapäevaselt tegutsevate kaupluste nimekirja kohandatakse vastavalt võimalustele. Linna loodeosas asuv kauplus on kannatada saanud, sinna ei ole võimalik ligi pääseda, nii et see on suletud.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099