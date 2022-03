Suur nimekiri ettevõtetest, kes on Venemaaga sidemed katkestanud

Nii sanktsioonide tõttu kui ka avalikkuse survel on väga paljud ettevõtted Venemaal tegevusi peatanud. Foto: www.imago-images.de/Scanpix

Viimasel nädalal on iga päev mitmed globaalsed ettevõtted ja organisatsioonid teatanud Venemaaga sidemete katkestamisest või koostööd vähendamisest. Investor Marko Oolo on koondanud paljud neist ühte suurde nimekirja.

Tänaseks on Oolo nimekirja lisanud juba üle 110 ettevõtte ja organisatsiooni, kuid ta on iga päev tabelit täiendanud uute nimedega. Sanktsioonidega liitunute nimekiri on kirju, ulatudes tehnoloogiafirmadest autotootjate, energiahiidude ja spordiliitudeni.

