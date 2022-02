Börsiuudised

BP lahkub Venemaa riiklikust naftaettevõttest Rosneft

BP teatas, et ei saa enam koostööd Rosneftiga jätkata. Foto: BP

Rahvushahele naftakompanii BP teatas, et loobub Venemaa riiklikus naftafirmas Rosneft 20protsendilisest osalusest, mis on neile kuulunud alates 2013. aastast.

Financial Times vahendas, et Ühendkuningriigi börsil noteeritud naftakontsern teatas pühapäevases avalduses, et ei teata börsile enam Rosnefti varudest, tootmisest ega kasumist ning lisaks otsustas selle tegevjuht Bernard Looney "viivitamatult” Rosnefti juhatusest tagasi astuda. Teine BPsse nimetatud direktor Bob Dudley, endine BP tegevjuht, otsustas samuti juhatusest tagasi astuda, teatas naftaettevõte.

