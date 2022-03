Venemaa firmadele antud garantiidest võib Soomele sadu miljoneid maksmata jääda

Maret Maripuu: tööandjatel tasub nüüd riskianalüüs üle vaadata

Kui tööandja jõudis riskianalüüsi tulemusel järeldusele, et teatud töid võivad teha ainult töötajad, kes on COVID-19 vastu vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud, siis see nõue kehtib ja seda saab muuta ainult tööandja, kirjutab tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu.

