Paduoptimistlik hindaja raalis tühjale krundile kaks korda kõrgema hinna kui kolleegid

Viimsi vallas Lubja külas asuv vähem kui 1600 ruutmeetri suurune hoonestamata krunt on saanud väga erinevad hinnasildid. Foto: Andras Kralla

Kinnisvarahindaja Virgo Laansoo määras Viimsi vallas asuva maatüki väärtuseks pea kaks korda suurema summa kui tema kolleegid. Asi on jõudnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu aukohtusse, mis taolisi juhtumeid kuigi palju näinud ei olegi.

Nelli Hoffart sattus mõne aasta eest kinnisvarasekeldusse, mis päädis kohtulahinguga Harju maakohtus. Kuigi nüüdseks on see läbi saanud, on Hoffart pettunud, sest tema sõnul lõppes asi sellega, et ta pidi vastaspoolele maatüki eest maksma enam kui 10 000 eurot liiga palju. Asjasse segatud kinnisvarahindaja Virgo Laansoo näeb asja hoopis teise nurga alt.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev