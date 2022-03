Sõjakaos paneb ehitajad vääramatu jõu kaardile mõtlema

Sõja algusest on möödunud kuu ja kõik esialgu kardetud probleemid on peatöövõtjate sõnul nüüd ehitussektoris realiseerunud - arvestatav osa Ukraina tööjõust on kodumaale lahkunud ja ehitusmaterjalide hind on kerkinud ulmelistesse kõrgustesse.

