Investorid kisuvad pidurit, tehingud jäävad seisma

Advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Toomas Prangli. Foto: Eiko Kink

Tehingunõustajad ja riskikapitaliinvestorid tõdesid, et Ukraina sõja taustal suurenesid teadmatus ja ebakindlus, mistõttu jäävad paljud ühinemised ja ülevõtmised teadmata ajaks pausile.

Tehinguturul aktiivselt osaleva advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Toomas Prangli märkis, et kui aasta algas optimistlikult, siis peagi tekkinud sõja tõttu muutusid investorid ettevaatlikuks.

"Aasta alguse optimism ja tehingute aktiivsus andis jaanuaris lootust, et eelmise aasta buum jätkub sama hooga ka sellel aastal. Bolt ja Veriff teatasid seni suurimatest raha kaasamise tehingutest ning Luminor teatas Maksekeskuse ostust," lausus advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Toomas Prangli.

Ta lisas, et Ukraina sõja ohu eskaleerumine tõi kõigepealt kaasa selle, et uute sanktsioonide ootuses pandi ootele tehingud ettevõtetega, mis olid seotud Vene või Valgevene turgudega või mille tarneahel sõltus oluliselt sealsetest lepingupartneritest. "Sõja puhkedes pandi muidugi seisma ka tehingud äridega, millest oluline osa toimus Ukrainas. Paljud suuremad tehingud on praegu ootel," märkis Prangli.

Kapitali kaasamise tehingud on Soraineni partneri sõnul üldjoontes jätkunud seni kokkulepitud tingimustel. "Samas oleme oma klientidelt kuulnud, et praegu on keeruline alustada uusi suuremaid finantseerimisringe, sest välisinvestorid on muutunud ettevaatlikuks ja soovivad oodata olukorra stabiliseerumist. Ettevõtete väärtuste puhul on suur küsimärk, kuid kuuldavasti on nn secondary-tehingute (kui senine investor või töötaja võõrandab osaluse – toim) hinnad läinud alla," märkis Prangli.

Kohalikele investoritele jagub rohkem võimalusi

Milliseid näpunäiteid jagaks Prangli praegu investoritele? Olukorras, kus paljud välisinvestorid (eelkõige USA investorid, aga ka teised kaugemad finantsinvestorid) meie regioonis praegu aktiivsed ei ole, on tehinguturu eksperdi sõnul rohkem võimalusi kohalikel investoritel. "Muidugi on praegu palju ebaselgust, kuidas Ukraina sõda kulgeb ja milline on selle mõju majandusele," märkis ta ning toonitas, et iga investeeringu puhul tuleb kaaluda, kui palju erinevad stsenaariumid võivad investeeringu sihtäri mõjutada.

Paljud kliendid tegelevad oma Vene, Valgevene ja Ukraina äride ja inimeste ületoomisega Baltikumi või mujale. Toomas Prangli advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat

Prangli sõnul on praegu turu võtmesõnadeks kannatlikkus, analüüs ja paanika vältimine. Sektoritest on lisaks tehnoloogiasektorile kuumaks muutunud kaitsetööstus ja sellega seonduvad valdkonnad. "Me näeme, et paljud kliendid tegelevad oma Vene, Valgevene ja Ukraina äride ja inimeste ületoomisega Baltikumi või mujale," selgitas ta. Lisaks on Prangli hinnangul mõistlik rahvusvahelise haardega ettevõtetel läbi viia riskianalüüs ja tegevusplaan juhuks, kui tuleb äri Baltikumist välja viia. "Selline plaan loodetavasti kunagi ei realiseeru, kuid läbi mõeldud tegevuskavad annavad meelerahu ja kindlust omanikele ja töötajatele ning suurendavad usaldust investorite silmis," lausus ta.

Turul on palju ebakindlust

Globaalse ühinemiste ja ülevõtmiste finantsnõustaja Oaklins Balticsi partner Mindaugas Matulaitis märkis samuti, et eelmine aasta oli ühinemiste ja ülevõtmiste turul väga aktiivne ja produktiivne. Seetõttu astusid kõik 2022. aastasse suurte ootustega. Kuid puhkenud sõda rikub palju plaane ning takistab ühinemis- ja ülevõtmistegevust: nõustajatel on projekte ja tehinguid peatatud nii ostu- kui ka müügipoolel, vahetult enne käivitamist ja ka pärast hoolsuskontrolli. "Praegu valitseb riskide aktsepteerimiseks liiga palju ebakindlust ning paljud investorid teevad pausi, et hinnata mõju majandusele või üksikutele ettevõtetele või lihtsalt oodata suurenenud riski vähenemist," lausus Matulaitis.

Sellegipoolest pole tema sõnul kõik veel peatatud ja neil on jällegi edenemas tehingud erinevates etappides ja mitu projekti liigub edasi. "Mingil määral meenutab see mulle 2020. aasta kevadet, mil COVID-19 puhang algul takistas ühinemisi ja ülevõtmisi, kuid olukorra normaliseerumisel kasvas aktiivsus hüppeliselt, mis viis 2021. aasta rekordini. Praegu võib see tunduda sünge ja palju oleneb sõja tulemusest ja ajastusest, aga ma ei ole tuleviku pärast pessimistlik," märkis Matulaitis.

Kui riskid vähenevad, pakuvad ebakindlas keskkonnas sõlmitud tehingud üldjuhul paremat tasuvust. Mindaugas Matulaitis Oaklins Balticsi partner

Ole ahne, kui teised kardavad

Ostupoolel olevate investorite jaoks on Matulaitise arvates mõttekas jääda ühinemiste ja ülevõtmiste turul aktiivseks ja seotuks, seda ka väiksema konkurentsi tõttu. Matulaitis tsiteeris Warren Buffetti üleskutset olla ahne, kui teised kardavad. "Kui riskid vähenevad, pakuvad ebakindlas keskkonnas sõlmitud tehingud üldjuhul paremat tasuvust. Asjakohasem on aga see, et praeguses keskkonnas on hindamises kokku leppimine üha keerulisem, kuna müüjad kalduvad oma hinnaootustes lähtuma lähiminevikust, samas kui ostjad soovivad kajastada suurenenud riske ja halvenenud väljavaateid," lausus Matulaitis. Nende probleemide lahendamiseks ja hindamisootustes olevate lünkade ületamiseks on tema sõnul üldiselt soovitatav kasutada paindlikke tehingu- ja hindamisstruktuure etapijärgus ja/või tuluga seotult.

Arenevatesse tehnoloogiatesse investeeriva riskikapitaliettevõtte Contrarian Venturesi asutaja ja tegevdirektor Rokas Peciulaitis märkis, et kuna tema on riskikapitaliinvestor, siis ühinemiste ja ülevõtmiste kohta vahetu ülevaate andmine on pisut keeruline.

"Viimasel ajal on geopoliitilise olukorra muutumine Venemaa agressiooniga Ukraina traditsioonilistes ettevõtetes põhjapanevalt proovile pandud. Tehnoloogiasektor on taas võitja, kuna sellised ettevõtted on vastupidavamad, vähem kapitalimahukad ja esimesest päevast globaalsed ettevõtted, pakkudes paremat mitmekesistamist," märkis Peciulaitis. "Kõik suure varabaasiga kohalikud ettevõtted näevad praeguses turukeskkonnas raskusi lisatasu leidmisega."

Praeguses keskkonnas on tema sõnul konkreetne võitja kliimatehnoloogia. "Euroopa peab uuesti leiutama, kuidas hangib oma energiat ja suudab lõpuks kiirendada üleminekut fossiilkütustelt ja Venemaa sõltuvusest," tõdes Peciulaitis.

